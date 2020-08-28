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РИА Новости
РИА Новости

Хуснуллин поручил Минтрансу проработку строительства обхода Астрахани

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу и региональным властям рассмотреть возможность строительства обхода Астрахани, сообщает пресс-служба вице-премьера. В пятницу Хуснуллин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.В источнике
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Астрахань 24

Федеральному Минтрансу дано поручение проработать проект строительства обхода Астрахани

Астрахань 2411:05
РИА Новости

Хуснуллин поручил Минтрансу проработку строительства обхода Астрахани

РИА Новостивчера в 11:13
ГТРК Лотос

Марат Хуснуллин поручил проработать строительство обхода Астрахани

ГТРК Лотосвчера в 15:18
Астраханский листок

В Москве вновь встал вопрос о третьем мосте через Волгу для Астрахани

Астраханский листоквчера в 12:19
Пункт А

Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ проработать стройку обхода Астрахани

Пункт А10:49
Интерфакс

Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства обхода Астрахани

Интерфаксвчера в 11:06
Российская газета

Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области

Российская газетавчера в 10:57

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
РИА Новости14:14
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Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
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Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

Напомним, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко набрал больше 80% голосов, страну охватила волна протестов граждан, не согласных с результатами подсчета голосов.
Сусанин01:41
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