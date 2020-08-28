Samsung представила SSD 980 Pro PCIe 4.0 со скоростью чтения до 7 Гбайт/с

Твердотельные накопители Samsung 980 Pro с интерфейсом NVMe 1.3c работают с PCIe 4.0, так что отлично подойдут для мощных систем на базе процессоров Zen 3 и материнских плат AMD X570 и B550.