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РИА Новости
РИА Новости

Хуснуллин поручил Минтрансу проработку строительства обхода Астрахани

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу и региональным властям рассмотреть возможность строительства обхода Астрахани, сообщает пресс-служба вице-премьера. В пятницу Хуснуллин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.В источнике
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Астрахань 24

Федеральному Минтрансу дано поручение проработать проект строительства обхода Астрахани

Астрахань 2411:05
Пункт А

Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ проработать стройку обхода Астрахани

Пункт А10:49
Российская газета

Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области

Российская газетавчера в 10:57
Астраханский листок

В Москве вновь встал вопрос о третьем мосте через Волгу для Астрахани

Астраханский листоквчера в 12:19
РИА Новости

Хуснуллин поручил Минтрансу проработку строительства обхода Астрахани

РИА Новостивчера в 11:13
Интерфакс

Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства обхода Астрахани

Интерфаксвчера в 11:06
ГТРК Лотос

Марат Хуснуллин поручил проработать строительство обхода Астрахани

ГТРК Лотосвчера в 15:18

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Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам

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