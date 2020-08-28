Хуснуллин поручил Минтрансу проработку строительства обхода Астрахани
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу и региональным властям рассмотреть возможность строительства обхода Астрахани, сообщает пресс-служба вице-премьера. В пятницу Хуснуллин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.В источнике
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