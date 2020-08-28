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РИА Новости
РИА Новости

Хуснуллин поручил Минтрансу проработку строительства обхода Астрахани

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу и региональным властям рассмотреть возможность строительства обхода Астрахани, сообщает пресс-служба вице-премьера. В пятницу Хуснуллин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.В источнике
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Марат Хуснуллин поручил проработать строительство обхода Астрахани

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Хуснуллин поручил Минтрансу проработку строительства обхода Астрахани

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Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области

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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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