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РИА Новости
РИА Новости

Хуснуллин поручил Минтрансу проработку строительства обхода Астрахани

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу и региональным властям рассмотреть возможность строительства обхода Астрахани, сообщает пресс-служба вице-премьера. В пятницу Хуснуллин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.В источнике
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Астрахань 24

Потери бюджета Астраханской области могут быть профинансированы из федеральных источников

Астрахань 2401:46
ГТРК Лотос

Марат Хуснуллин поручил проработать строительство обхода Астрахани

ГТРК Лотосвчера в 15:18
Интерфакс

Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства обхода Астрахани

Интерфаксвчера в 11:06
Астраханский листок

В Москве вновь встал вопрос о третьем мосте через Волгу для Астрахани

Астраханский листоквчера в 12:19
РИА Новости

Хуснуллин поручил Минтрансу проработку строительства обхода Астрахани

РИА Новостивчера в 11:13
Глас Народа

Бюджет Астраханской области могут поддержать средствами из федерального центра

Глас Народавчера в 14:13
Российская газета

Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области

Российская газетавчера в 10:57

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия27 августа в 01:49
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