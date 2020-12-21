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Хуснуллин поручил проверить рост цен на используемую в строительстве арматуру

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ФАН
Парламентская газета
РИА Новости
РБК
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить рост цен на арматуру, используемую при строительстве жилья, сообщает РБК со ссылкой на аппарат зампреда правительства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Хуснуллин поручил проверить рост цен на жилье

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу провести анализ текущих цен на арматуру, используемую в жилищном строительстве, сообщили РБК в его аппарате.
РБК21:00
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ТАСС

Хуснуллин поручил проверить рост цен на арматуру, использующуюся при строительстве жилья

ТАСС03:48
РИА Новости

Хуснуллин поручил проверить рост цен на жилье

РИА Новости01:59
РБК

Хуснуллин поручил проверить рост цен на жилье

РБК21:00
Коммерсантъ

Хуснуллин поручил проверить рост цен на арматуру

Коммерсантъ01:17
BFM.ru

Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить рост цен на жилье

BFM.ru23:56
Национальная служба новостей

В России проверят рост цен на жилье

Национальная служба новостей23:44
ФАН

Минстрой и Минпромторг проверят рост цен на жилье по поручению Хуснуллина

ФАН01:33

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