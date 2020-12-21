Хуснуллин поручил проверить рост цен на используемую в строительстве арматуру
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить рост цен на арматуру, используемую при строительстве жилья, сообщает РБК со ссылкой на аппарат зампреда правительства.В источнике
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Хуснуллин поручил проверить рост цен на жилье
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу провести анализ текущих цен на арматуру, используемую в жилищном строительстве, сообщили РБК в его аппарате.
РБК21:00
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