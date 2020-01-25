Общество

ВедомостиВедомостиХуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья. По его мнению, прежде всего необходимо начать обновление жилого фонда в крупных городах России.
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Марат Хуснуллин
Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так взять и начать проект. Его надо взвесить, оценить.
— Марат ХуснуллинСекрет фирмы 08:14

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Вице-премьер Марат Хуснуллин выступил за всероссийскую программу реновации жилья

Эхо Москвы09:32

Вице-премьер Хуснуллин предложил начать реновацию жилья в городах России

Интерфакс04:46

Хуснуллин рассказал, как надо начинать реновацию жилья в России

РИА Новости05:54

Хуснуллин: Программу реновации необходимо развивать на всей территории России

Вечерняя Москва05:45

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Коммерсантъ05:34

Хуснуллин: Программа реновации жилья необходима всей стране

Российская газета06:18

Хуснуллин считает необходимым реализовать проект всероссийской программы реновации жилья

ТАСС04:35
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