Общество

ВедомостиВедомостиХуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья. По его мнению, прежде всего необходимо начать обновление жилого фонда в крупных городах России.
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Марат Хуснуллин
Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так взять и начать проект. Его надо взвесить, оценить.
— Марат ХуснуллинСекрет фирмы 08:14

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Вице-премьер Марат Хуснуллин выступил за всероссийскую программу реновации жилья

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