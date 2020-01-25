Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так взять и начать проект. Его надо взвесить, оценить.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья. По его мнению, прежде всего необходимо начать обновление жилого фонда в крупных городах России.

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

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