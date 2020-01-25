Общество
ВедомостиХуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья. По его мнению, прежде всего необходимо начать обновление жилого фонда в крупных городах России.
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Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так взять и начать проект. Его надо взвесить, оценить.
с чего всё началось
"Я считаю, что проект необходимо развивать для всей страны, но пока надо начать отрабатывать его на крупных городах", - отметил Хуснуллин в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1".РИА Новости05:54
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