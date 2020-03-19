Коронавирус
РИА НовостиХуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно
Премьер поручил с 17 марта на месяц запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, а также устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.
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Для того, чтобы не было каких-то перебоев с продовольствием, а также скоплений транспорта на дорогах, мы дали режим круглосуточного завоза продуктов. Особенно это акутально в крупных российских городах, потому что ранее разрешалось завозить только ночью.
с чего всё началось
Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.РИА Новостивчера в 20:07
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Вице-премьер рассказал о круглосуточном завозе товаров в торговые сети
Московский Комсомолецвчера в 20:52
В РФ разрешили круглосуточно поставлять продукты в магазины во избежание дефицита
Газета.Ruвчера в 20:30
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