Экономика
ИнтерфаксХуснуллин прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Известия вчера в 23:52
Происшествия
Адвокат рассказал о самочувствии Ефремова после ДТП
РЕН ТВ вчера в 18:42
Авто
Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели
Узбекская UzAuto Motors подписала договор о сотрудничестве с американской General Motors — в России открываются продажи сразу трех дешевых моделей Chevrolet.
АвтоВзгляд вчера в 05:36
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
Взгляд.ру вчера в 13:19
Авто
BMW прекратила выпуск гибридного BMW i8
Модель простояла на конвейере с 2014 года. Сегодня компания BMW официально остановила конвейер, собиравший гибридный автомобиль BMW i8.
SpeedMe вчера в 10:24
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Энергетика
Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
РБК 00:00
Происшествия
Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских
РБК вчера в 20:03
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 14 июня в 09:24
Здоровье
Артамонов пригрозил Уваркиной прокуратурой из-за коронавируса
Губернатор области Игорь Артамонов попросил мэра Липецка Евгению Уваркину "перестать смотреть куда не надо".
Most.tv вчера в 07:33
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 14 июня в 11:12
Космос
«Роскосмос» провел новые испытания для корабля «Орел»
Сделано в России 14 июня в 11:35
Общество
Пекин заявил об очень высоком риске распространения коронавируса
В воскресенье в Пекине, по данным правительства, протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
RuNews24.ru вчера в 01:17
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Театры
БДТ проведёт первый в России Minecraft-спектакль
Форпост Северо-Запад 14 июня в 10:53
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
Общество
В Тульской области откроются строительные магазины
С завтрашнего дня в Тульской области откроются строительные магазины и пляжи.
Первый Тульский вчера в 15:49
Авто
Продается идеальная BMW 7-Series, которая 23 года хранилась у дилера
В Польше выставили на продажу идеальную BMW 7-Series 1992 года выпуска с пробегом 776 километров.
Motor 14 июня в 10:17
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
Политика
Порошенко в суде обвинил Януковича в потере Крыма
В ходе допроса Порошенко не отвечал или давал уклончивые ответы на вопросы о его действиях для недопущения потери Крыма, не стал отвечать на ряд вопросов адвокатов об осуществлении политического преследования Януковича и не только.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске
Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Экономика
Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия
В Новосибирской области от коронавируса скончались три человека
За сутки жертвами инфекции за сутки стали пациента: мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина 69 лет По данным оперативного штаба на утро 16 июня в Новосибирской области за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Прецедент-Новосибирск 01:00
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Общество
Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 8 миллионов.
Российская газета вчера в 19:58
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas
В социальных сетях набирает популярность видео, на кадрах которого девушка сравнивает песни российской группы с хитами когда-то популярного музыкального коллектива из США The Black Eyed Peas.
Экономика сегодня вчера в 18:49