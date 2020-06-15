Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксХуснуллин прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Хуснуллин сообщил об идее расширить программу льготной ипотеки под 6,5%

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Хуснуллин: правительство не планирует продлевать программу ипотеки под 6,5%

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Хуснуллин: максимальную сумму льготной ипотеки по РФ надо увеличить

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РЕН ТВвчера в 09:21
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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