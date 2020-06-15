Экономика
Строительная ГазетаПо льготной ипотеке под 6,5% выдали 100 млрд рублей – Хуснуллин
По программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых, которую в России запустили 23 апреля 2020 года, выдали уже 40 тыс. кредитов на сумму 100 млрд рублей.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Наука
Раскрыли способ защиты от коронавируса в кишечнике
Российские ученые смогли разработать новый метод борьбы с коронавирусом в кишечнике.
Газета DAILY вчера в 13:11
Здоровье
Еще 72 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом: 22 человека скончались от COVID-19 и от осложнений инфекции, 17 – по иным причинам смерти, 2 случая — на экспертизе.
Kursk.com вчера в 03:55
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Lenta.ru вчера в 23:19
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru вчера в 08:40
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 14 июня в 06:27
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
Взгляд.ру вчера в 13:19
Здоровье
В Хакасии всего 1356 человек заразились коронавирусом
Всего в республике выявлено 1356 человек с коронавирусной инфекцией. 17 жителей региона победили коронавирус.
Московский Комсомолец Хакасия 14 июня в 22:47
Происшествия
10 млн рублей заплатит мужчина за незаконное рыболовство в Якутии
YakutiaMedia.ru вчера в 20:35
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
РИА Новости вчера в 22:34
Наука
Найдена новая фаза у жидкого кристалла
Anonsens 14 июня в 10:01
Политика
В Японии отреагировали на слова Путина о российских Курилах
Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости 14 июня в 07:59
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 14 июня в 09:24
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
РИА Новости вчера в 13:33
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM вчера в 06:31
Экономика
В Алтайском крае 1,2 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат
Более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание муниципальных бюджетов.
Алтайская правда вчера в 22:14
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Наука
Ученые рассказали, почему некоторые люди едят много и не набирают вес
После нескольких исследований ученые смогли определить, почему некоторые люди могут очень много есть и не набирать лишний вес.
Rusargument вчера в 17:55
Общество
Объяснена необходимость отключать телефон в поезде
В зоне нестабильного приема сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее обычного.
Lenta.ru вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции компании Disney
В США певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила дочери погибшего в результате действий полицейских афроамериканца Джорджа Флойда акции компании Disney.
Профиль 14 июня в 22:19
Политика
Трамп пообещал сократить число военных в Германии
Президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военнослужащих в Германии до 25 тыс. "Мы сократим число солдат США в Германии до 25 тыс.", — приводит РИА Новости слова Трампа.
RT на русском вчера в 16:33
Общество
В Ростуризме уточнили требования для заселения пар в отель
Парам, которые приехали на отдых вместе, не нужно предъявлять в гостиницах свидетельство о браке.
Телеканал Санкт-Петербург 14 июня в 15:33
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 14 июня в 13:28
Здоровье
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
5 июня сообщалось, что добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19.
RT на русском вчера в 23:14
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21
Интернет
WhatsApp запустит электронные платежи внутри приложения
Американская компания Facebook приступила в понедельник к запуску сервиса электронных платежей на платформе принадлежащего ей приложения для обмена сообщениями WhatsApp.
ТАСС вчера в 14:34
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Космос
Мы все умрем: потенциал использования Солнца
В марте Московский Планетарий приостановил свою работу, как и многие другие культурные учреждения Москвы, и подготовил специальную подборку, чтобы космос стал еще ближе.
Sputnik Абхазия 14 июня в 10:50
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10