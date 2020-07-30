Экономика

РИА НовостиРИА НовостиХуснуллин: программа модернизации сетей ЖКХ требует корректировки

3 фото
Программа модернизации коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60% (программа "60+") требует корректировки, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хуснуллин заявил о намерении заняться проблемами ЖКХ

RT на русском20:32

Хуснуллин назвал одну из главных проблем ЖКХ в России

РЕН ТВ20:15

Хуснуллин: программа модернизации сетей ЖКХ требует корректировки

РИА Новости20:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:41, Ашберн
Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости вчера в 07:32
29
Происшествия

На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв

Вести.Ru 20:13
Политика

Минск уведомил посольство России о задержании 32 россиян

Белорусский МИД официально уведомил российское посольство в Минске о задержании в республике 32 граждан России, сообщает диппредставительство в Twitter.
Rambler News Service 12:53
101
Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 09:21
7
Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.
RT на русском 07:38
2
Авто

Тюменцы предпочитают ездить на автомобилях серого цвета

Лезги газет 16:03
60
Общество

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
148
Футбол

Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:21
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
1,5K
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
286
Армия и оружие

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
266
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
1,1K
Футбол

Месси стал лидером по числу незабитых пенальти в XXI веке

Капитан «Барсы» Лионель Месси оказался лидером в рейтинге футболистов, который больше других не забили пенальти в XXI веке.
ProstoProSport 01:05
Политика

За что в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ

В среду, 29 июля, белорусское агентство «Белта» взорвало информационную бомбу: под Минском задержаны 32 участника российской частной военной компании, которые собирались дестабилизировать обстановку в стране в предвыборный период.
Комсомольская правда 17:45
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал Лозу за слова о Лолите

Продюсер считает, что "не по-мужски — обсуждать гонорар артиста" Юрий Лоза недавно высказался о гонорарах Лолиты Милявской — известно, что артситка получает за свои выступления около сорока тысяч евро.
WomanHit.ru 13:53
105
Общество

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Известия 16:06
1,7K
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
11
Происшествия

Старушка дважды «воскресала» на собственных похоронах

В Зимбабве 99-летняя женщина дважды «воскресала», когда ее пытались похоронить. Об этом сообщает сайт Bulawayo 24.
Lenta.ru 19:00
Наука

Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей

Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science 14:06
Энергетика

Трамп поблагодарил Россию за снижение объёмов добычи нефти

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за достигнутое в апреле соглашение ОПЕК+ по сокращению объёмов нефтедобычи.
RT на русском 20:05
Армия и оружие

Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване

Вестник Кавказа 09:30
416
Футбол

«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv 01:24
4
Футбол

«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
612
Шоу-бизнес

Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly

Американская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, закрутили роман.
Lenta.ru 19:30
Авто

Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV

Чешская компания предлагает посмотреть на свой новый электрический кроссовер Enyaq iV в преддверии дебюта.
SpeedMe 07:36
5
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
635
Общество

Россиян предупредили об опасности горячей еды

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik предупредил россиян об опасности горячей еды, заявив, что человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, однако может к ней адаптироваться.
Lenta.ru 19:27
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное