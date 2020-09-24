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REGNUM
REGNUM

Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

«Какие параметры будут утверждены в окончательной версии документа, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтениях», — сказал Хуснуллин. Ранее ИА REGNUM сообщало, законопроект о распространении программы реновации на всю Россию включен в план работы Госдумы на осеннюю сессию 2020 года.В источнике
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Российская газета

Аварийный фон

Российская газетавчера в 12:30
РИА Новости

Эксперт считает опасным проект «всероссийской реновации»

РИА Новостивчера в 12:02
БИЗНЕС Online

Хуснуллин заявил, что законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:52
Аргументы и Факты

Хуснуллин: проект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

Аргументы и Фактывчера в 08:04
ТАСС

Хуснуллин: законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

ТАССвчера в 06:39
Интерфакс

Правительство допускает уточнение параметров всероссийской реновации

Интерфаксвчера в 06:25
РБК

Всероссийская реновация: как предлагают расселять аварийное жилье

РБКвчера в 06:11

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

Лавров: ОЗХО морочит России голову по ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию властей ФРГ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на запросы Москвы о предоставлении информации по ситуации с политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъвчера в 12:20
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Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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