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REGNUM
REGNUM

Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

«Какие параметры будут утверждены в окончательной версии документа, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтениях», — сказал Хуснуллин. Ранее ИА REGNUM сообщало, законопроект о распространении программы реновации на всю Россию включен в план работы Госдумы на осеннюю сессию 2020 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Хуснуллин: законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

Ранее группа сенаторов и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме.
ТАССвчера в 06:39
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Российская газета

Аварийный фон

Российская газетавчера в 12:30
Аргументы и Факты

Хуснуллин: проект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

Аргументы и Фактывчера в 08:04
ТАСС

Хуснуллин: законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

ТАССвчера в 06:39
БИЗНЕС Online

Хуснуллин заявил, что законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:52
Интерфакс

Правительство допускает уточнение параметров всероссийской реновации

Интерфаксвчера в 06:25
РИА Новости

Хуснуллин: речь о всероссийской реновации пока не идет

РИА Новостивчера в 05:22
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Всероссийская реновация: как предлагают расселять аварийное жилье

РБКвчера в 06:11

Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

Постпредство РФ при ОЗХО 23 сентября направило ноту постпредству ФРГ при организации с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.
РИА Новости06:11
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Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

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РБК19:46
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Путин предложил США перезагрузить «информационную безопасность»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров озвучил заявление президента Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Факты23 сентября в 11:34
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
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Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25
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