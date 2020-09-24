Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России
«Какие параметры будут утверждены в окончательной версии документа, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтениях», — сказал Хуснуллин. Ранее ИА REGNUM сообщало, законопроект о распространении программы реновации на всю Россию включен в план работы Госдумы на осеннюю сессию 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Хуснуллин: законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации
Ранее группа сенаторов и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме.
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Хуснуллин заявил, что законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации
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