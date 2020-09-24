Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

«Какие параметры будут утверждены в окончательной версии документа, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтениях», — сказал Хуснуллин. Ранее ИА REGNUM сообщало, законопроект о распространении программы реновации на всю Россию включен в план работы Госдумы на осеннюю сессию 2020 года.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Аварийный фон

Российская газетавчера в 12:30
РИА Новости

Эксперт считает опасным проект «всероссийской реновации»

РИА Новостивчера в 12:02
ТАСС

Хуснуллин: законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

ТАССвчера в 06:39
БИЗНЕС Online

Хуснуллин заявил, что законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:52
Аргументы и Факты

Хуснуллин: проект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

Аргументы и Фактывчера в 08:04
Интерфакс

Правительство допускает уточнение параметров всероссийской реновации

Интерфаксвчера в 06:25
РБК

Всероссийская реновация: как предлагают расселять аварийное жилье

РБКвчера в 06:11

Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН

Заявление Крафт явно выделялось по эмоциональности и форме на фоне выступлений представителей других стран, говоривших в основном о необходимости совместной борьбы с последствиями пандемии и выступавших за многосторонний подход.
РИА Новостивчера в 13:24
5

Беглов пообещал установить памятник умершим от COVID медикам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.
Известия19:21

Горбачев отвел России роль посредника между США и Китаем

Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем Михаил Горбачев, экс-президент СССР Политик рассказал, что в конце 1980-х годов появился "принцип нового мышления".
Piter.tv01:57

Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией

Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны Сергей Дылевский.
РИА Новости00:57

За сутки в Алтайском крае заболели коронавирусом 80 человек, 7 умерли

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 80 человек, включая двоих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 33 пациента, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com01:58
1K