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«Какие параметры будут утверждены в окончательной версии документа, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтениях», — сказал Хуснуллин. Ранее ИА REGNUM сообщало, законопроект о распространении программы реновации на всю Россию включен в план работы Госдумы на осеннюю сессию 2020 года.