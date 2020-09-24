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REGNUM
REGNUM

Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

«Какие параметры будут утверждены в окончательной версии документа, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтениях», — сказал Хуснуллин. Ранее ИА REGNUM сообщало, законопроект о распространении программы реновации на всю Россию включен в план работы Госдумы на осеннюю сессию 2020 года.В источнике
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Российская газета

Аварийный фон

Российская газетавчера в 12:30
Интерфакс

Правительство допускает уточнение параметров всероссийской реновации

Интерфаксвчера в 06:25
БИЗНЕС Online

Хуснуллин заявил, что законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:52
ТАСС

Хуснуллин: законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

ТАССвчера в 06:39
Аргументы и Факты

Хуснуллин: проект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

Аргументы и Фактывчера в 08:04
РИА Новости

Хуснуллин: речь о всероссийской реновации пока не идет

РИА Новостивчера в 05:22
РБК

Всероссийская реновация: как предлагают расселять аварийное жилье

РБКвчера в 06:11

Чем закончится суд над ГМК «Норникель»?

12 октября назначено предварительное слушание по иску Росприроднадзора к ГМК "Норильский никель" о взыскании штрафа за разлив нефтепродуктов в Норильске в мае на сумму 146 миллиардов рублей.
Finam.Ru23 сентября в 04:30
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Факты23 сентября в 11:34
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Лезги газетвчера в 05:31
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