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REGNUM
REGNUM

Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

«Какие параметры будут утверждены в окончательной версии документа, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтениях», — сказал Хуснуллин. Ранее ИА REGNUM сообщало, законопроект о распространении программы реновации на всю Россию включен в план работы Госдумы на осеннюю сессию 2020 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Хуснуллин: законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

Ранее группа сенаторов и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме.
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БИЗНЕС Online

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ТАССвчера в 06:39
Интерфакс

Правительство допускает уточнение параметров всероссийской реновации

Интерфаксвчера в 06:25
Аргументы и Факты

Хуснуллин: проект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

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Всероссийская реновация: как предлагают расселять аварийное жилье

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