Коронавирус
ИзвестияХуснуллин рассказал о круглосуточных поставках продовольствия в России
Продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что дефицита товаров нет, магазины работают в обычном, хоть и чуть более напряженном из-за коронавируса режиме.
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Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально, потому что раньше, вы знаете, допустим, Москва разрешала только ночами завозить.
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Общество
Якутия не получила результаты проб на коронавирус топ-менеджера «ЯТЭК»
Якутск, 19 марта 2020, 05:36 — REGNUM Жители Якутии активно обсуждают ситуацию с подозреваемым в заболевании коронавирусом гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым и ждут официальных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Коронавирус может стоить работы 25 млн человек
До 25 млн человек могут потерять работу из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Здоровье
В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Компания Sony на презентации новой приставки Playstation 5 раскрыла ее характеристики.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал пожилым людям реже ходить в магазины
Чтобы снизить риск заболевания коронавирусом, пожилым порекомендовали реже посещать общественные места, в том числе магазины, ТЦ, МФЦ и банки.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Энергетика
В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места
Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Общество
ФСБ выявила подпольную сеть оружейников в нескольких регионах
Общество
Российских туристов начали вывозить из Черногории
Более тысячи российских туристов застряли в Черногории после решения правительства страны 16 марта закрыть границы и прекратить международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру
Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.
Единоборства
Головкин и Альварес договорились о третьем бое
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Экономика
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
Общество
Путин заявил о необходимости укреплять средний класс
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Происшествия
Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде
Оползень перегородил одну полосу дороги Похвалинского съезда.
Гаджеты
Представлен первый в мире телевизор с двумя экранами и разрешением 8K
Представлен первый в мире телевизор с двумя экранами и разрешением 8K. Создала его компания Hisense и будет продавать по высокой цене.
Общество
Досрочный этап сдачи ЕГЭ перенесен на июнь
Досрочный этап ЕГЭ переносится на июнь из-за коронавируса, 18 марта сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королевой стал певцом
18-летний сын Тарзана и Наташи Королевой Архип Глушко решил продолжить дело родителей. Он выпустил свою первую композицию.