Коронавирус

ИзвестияИзвестияХуснуллин рассказал о круглосуточных поставках продовольствия в России

Продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что дефицита товаров нет, магазины работают в обычном, хоть и чуть более напряженном из-за коронавируса режиме.
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Марат Хуснуллин
Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально, потому что раньше, вы знаете, допустим, Москва разрешала только ночами завозить.
— Марат ХуснуллинРусская Планета 22:05

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