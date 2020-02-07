Экономика
БИЗНЕС OnlineХуснуллин рассказал о важности снижения ставки по ипотеке
Ипотечные ставки в России нужно продолжать снижать, стоимость жилищных кредитов по-прежнему завышена. Об этом рассказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.
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Политика
США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом
США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Происшествия
На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Футбол
СМИ узнали, что зарплата Роналду почти вдвое меньше, чем у Месси
По данным СМИ, в месяц Месси получает 8,3 млн евро до вычета налогов. А у Роналду месячный доход составляет 4,5 млн евро.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Политика
Буттиджич победил среди кандидатов от демократов в Айове
Пит Буттиджич с небольшим отрывом победил на кокусах, избиравших кандидата в президенты США от демократов в штате Айова, сообщил местный штаб Демократической партии после подсчета 100% голосов.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Мишустин назначил Козлова замминистра строительства и ЖКХ
Новым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал Александр Козлов.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Футбол
Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»
В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Армия и оружие
ВСУ похитили предназначенные для Донбасса восемь тонн гумпомощи
Гуманитарный груз, предназначенный для жителей Донбасса, был похищен группой старших офицеров ВСУ, заявил 7 февраля замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Общество
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
Хоккей
Сборная РФ по хоккею проиграла Финляндии на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от финской команды в матче Шведских игр, которые являются этапом Еврохоккейтура.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Гаджеты
В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
В России стартовали продажи новой романтичной версии смартфона Huawei P30 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
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