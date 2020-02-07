Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineХуснуллин рассказал о важности снижения ставки по ипотеке

Ипотечные ставки в России нужно продолжать снижать, стоимость жилищных кредитов по-прежнему завышена. Об этом рассказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.
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