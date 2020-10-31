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Хуснуллин рассказал о возможном снижении цен в Крыму

News.ru
Южный Федеральный
ИА Красная Весна
Газета.Ru
РИА Новости Крым
РИА Новости
Вести Крым
ГЛАС.RU
Крым 24
ФАН
Хорошая транспортная логистика с Крымом должна привести к снижению цен в регионе, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.В источнике
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Газета.Ru

Цены в Крыму могут снизиться

Газета.Ru10:15
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КЖД: Стоимость транспортировки нефти в Крым снизилась благодаря поездам

Крым 2429 октября в 12:22

Новый железнодорожный вокзал построят в Москве весной 2021 года

В Москве на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово» построят новый мини-вокзал, сообщил 31 октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Новый железнодорожный вокзал построят в Москве весной 2021 года
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Марш в честь парада 1941 года в Москве отменен из-за коронавируса

Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, который должен был пройти в ноябре в Москве, не состоится из-за распространения коронавируса, сообщил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Коммерсантъ13:15

Бартфельд: судья Мешков несправедливо удалил футболиста «Ростова» в матче со «Спартаком»

Арбитр Виталий Мешков в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и "Ростовом" несправедливо удалил за вторую желтую карточку на 75-й минуте защитника гостей Денниса Хаджикадунича.
ТАСС Спорт12:43

Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии

"Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации - первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", - указано в документе.
Газета.Ru12:28

Клуб Берлускони одержал победу в Серии В спустя 19 лет

«Монца», владельцем которой является бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, обыграла «Читтаделлу» в 6-м туре Серии В. Таким образом, бело-красные одержали первую победу после своего возвращения во второй по силе дивизион Италии.
Матч ТВ13:35