Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, который должен был пройти в ноябре в Москве, не состоится из-за распространения коронавируса, сообщил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Арбитр Виталий Мешков в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и "Ростовом" несправедливо удалил за вторую желтую карточку на 75-й минуте защитника гостей Денниса Хаджикадунича.
"Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации - первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", - указано в документе.
«Монца», владельцем которой является бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, обыграла «Читтаделлу» в 6-м туре Серии В. Таким образом, бело-красные одержали первую победу после своего возвращения во второй по силе дивизион Италии.