Марш в честь парада 1941 года в Москве отменен из-за коронавируса

Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, который должен был пройти в ноябре в Москве, не состоится из-за распространения коронавируса, сообщил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.