Россияне считают Фредди Крюгера самым страшным персонажем хоррор-фильмов

В службе проекта «Кино Mail.ru» сообщили, что по мнению россиян главный герой серии фильмов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгер стал самым ужасающим среди всех, которые также вошли в тройку лидеров, а точнее — Пеннивайз и Джиперс Криперс.