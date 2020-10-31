Представитель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников уверен в необходимости введения системы выплат пенсий «по рангам» и восстановления отчислений трудоспособного населения на пенсию.
С 7 ноября в Москве проезд по выделенкам в Москве будет разрешен только для такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая) и велосипедистов, сообщил 31 октября в Telegram Департамент транспорта столицы.
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что скудерия намерена определиться с будущим юниоров Роберта Шварцмана (Россия), Мика Шумахера (Германия) и Каллума Айлотта (Великобритания) до конца сезона в «Формуле-2».
В службе проекта «Кино Mail.ru» сообщили, что по мнению россиян главный герой серии фильмов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгер стал самым ужасающим среди всех, которые также вошли в тройку лидеров, а точнее — Пеннивайз и Джиперс Криперс.
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал рост трафика из-за пандемии коронавируса и «закон Яровой» в качестве основных причин, которые могут привести к росту цен на доступ в интернет в следующем году.