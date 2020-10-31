Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Хуснуллин рассказал о возможном снижении цен в Крыму

Южный Федеральный
News.ru
Газета.Ru
ИА Красная Весна
РИА Новости Крым
РИА Новости
Крым 24
ГЛАС.RU
Вести Крым
ФАН
Хорошая транспортная логистика с Крымом должна привести к снижению цен в регионе, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Цены в Крыму могут снизиться

Газета.Ruвчера в 10:15
Экономика сегодня

Транспортная логистика обеспечит снижение цен в Крыму

Экономика сегоднявчера в 08:15
News.ru

Хуснуллин рассказал, что может привести к снижению цен в Крыму

News.ruвчера в 07:51
РИА Новости

Хуснуллин рассказал о возможном снижении цен в Крыму

РИА Новостивчера в 06:41
РИА Новости Крым

Надежда на конкуренцию: вице-премьер РФ о снижении цен в Крыму

РИА Новости Крымвчера в 06:37
Вести Крым

Хуснуллин ответил, когда в Крыму снизятся цены

Вести Крымвчера в 05:20
Крым 24

КЖД: Стоимость транспортировки нефти в Крым снизилась благодаря поездам

Крым 2429 октября в 12:22

В Госдуме предложили заменить пенсионные баллы на ранги

Представитель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников уверен в необходимости введения системы выплат пенсий «по рангам» и восстановления отчислений трудоспособного населения на пенсию.
В Госдуме предложили заменить пенсионные баллы на ранги
Говорит Уфа29 октября в 04:36

В Москве с 7 ноября автомобилистам запретят проезд по выделенкам

С 7 ноября в Москве проезд по выделенкам в Москве будет разрешен только для такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая) и велосипедистов, сообщил 31 октября в Telegram Департамент транспорта столицы.
Известиявчера в 15:30

«Феррари» примет решение о будущем Шварцмана и Шумахера до окончания сезона «Формулы-2»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что скудерия намерена определиться с будущим юниоров Роберта Шварцмана (Россия), Мика Шумахера (Германия) и Каллума Айлотта (Великобритания) до конца сезона в «Формуле-2».
Матч ТВвчера в 01:56

Арестанты московского СИЗО выступили против работы с Ефремовым

22 октября стало известно, что суд на полгода сократил срок Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы, благодаря возмещению актером морального вреда семье погибшего в аварии водителя.
Lenta.ru30 октября в 11:57

Россияне считают Фредди Крюгера самым страшным персонажем хоррор-фильмов

В службе проекта «Кино Mail.ru» сообщили, что по мнению россиян главный герой серии фильмов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгер стал самым ужасающим среди всех, которые также вошли в тройку лидеров, а точнее — Пеннивайз и Джиперс Криперс.
FBM.ru30 октября в 06:09

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал рост трафика из-за пандемии коронавируса и «закон Яровой» в качестве основных причин, которые могут привести к росту цен на доступ в интернет в следующем году.
РБК30 октября в 09:39

Кабмин выделит более 8,6 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом

Правительство России распорядилось выделить из резервного фонда более 8,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусом, за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
ТАССвчера в 15:49