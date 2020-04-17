Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить запуск льготной ипотечной программы с фиксированной ставкой 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса.

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 440

Здоровье Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. 139

Политика Власти Польши продлили иностранцам срок законного пребывания в стране Варшава, 18 апреля 2020, 15:48 — REGNUM Правительство Польши разрешило законно находиться на своей территории иностранцам, которые въехали по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момент объявления в Польше пандемии.

Общество В Липецкой области ввели пропускной режим Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. 396

Транспорт Дептранс Москвы объяснил обновленные правила пользования пропусками Департамент транспорта правительства Москвы в своем Telegram-канале разместил подробную инструкцию, в которой разъясняются правила пользования электронными пропусками при помощи социальных карт и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка». 1

Политика Российский постпред осудил слова дипломата США об освобождении Вены Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил слова пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекки Росс, которая связала пожар в соборе Святого Стефана в Вене с освободительной операцией советских войск в апреле 1945 года.

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Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 1,6K

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Общество Китайский Ухань признан зоной низкого риска Китайский город Ухань, где началась вспышка COVID-19, признан властями зоной низкого риска, следует из заявления штаба провинции Хубей по профилактике и контролю за распространением коронавируса.

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Общество Депутат МГД объяснил вопрос регистрации машин спецслужб для поездок Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков посчитал беспрецедентной ситуацию, когда информация об автомобилях МВД, ФСБ и других силовых ведомств передается в столичное правительство для оформления проезда по городу без штрафов. 45

Политика «Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19. 209

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