В свою очередь президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера уточнить вопрос по дополнительному финансированию контрактов, планируемых к завершению в 2021 году, по которым также произошло удорожание из-за цен на стройматериалы.
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), входящее в холдинг РБК, подготовило первый ренкинг средних зарплат в крупнейших компаниях реального сектора российской экономики по данным за 2020 год.
Российская компания «Газпром» стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет газета The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.
Согласно статистике консалтинговой компании Canalys, продажи беспроводных наушников Apple (включая модели серии Beats) упали с 26,8 млн экземпляров в 3-м квартале 2020 года (37,6 % рынка) до 17,8 млн (24,6 %) в 3-м квартале 2021 года.
Корреспондент ИА Сах.ком связался с администратором санатория и узнала, что заезд в санаторий осуществляется в трех случаях: либо сертификат, либо справка от врача эпидемиолога (об отсутствии контактов), либо ПЦР-тест.