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Хуснуллин: ряд подрядчиков перестал выходить на долгосрочные госконтракты

Подрядчики в некоторых случаях перестали выходить на долгосрочные государственные контракты по строительству из-за существенного роста цен на стройматериалы.
ТАСС
Экспертиза одобрила удорожание строительных контрактов, реализуемых с превлечением средств из федерального бюджета на 62,8 млрд рублей.
Бизнес журнал
В свою очередь президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера уточнить вопрос по дополнительному финансированию контрактов, планируемых к завершению в 2021 году, по которым также произошло удорожание из-за цен на стройматериалы.
ТАСС
Хуснуллин ответил положительно, добавив, что механизм изменения цен контрактов из-за удорожания стройматериалов будет дорабатываться при необходимости.
ТАСС

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