Экономика
News-24.ruХуснуллин считает ставку по российской ипотеке преступлением
По мнению вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина в стране установлена слишком завышенная средняя ставка по ипотечным кредитам. Она составляет 9 процентов годовых и является преступлением, которое следует ликвидировать, то есть значительно снизить.
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%
RT на русском07 февраля в 07:34
В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением
Lenta.ru07 февраля в 04:31
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