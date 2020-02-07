Экономика

News-24.ruNews-24.ruХуснуллин считает ставку по российской ипотеке преступлением

По мнению вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина в стране установлена слишком завышенная средняя ставка по ипотечным кредитам. Она составляет 9 процентов годовых и является преступлением, которое следует ликвидировать, то есть значительно снизить.
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Хуснуллин: без снижения ставок ипотеки целей нацпроекта не достичь

РИА Новости07 февраля в 03:58

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%

RT на русском07 февраля в 07:34

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Вице-премьер Марат Хуснуллин: ипотека под 9% - преступление

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