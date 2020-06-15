Экономика
РИА НовостиХуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке
Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.
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Происшествия
В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения
В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
Экономика
Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия вчера в 03:05
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Политика
Посол США в Москве возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
Энергетика
Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве
Extraction - уже вторая крупная сланцевая компания США, объявившая о банкротстве после мартовского обвала нефтяного рынка, который спровоцировало решение Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти при падении спроса в условиях пандемии коронавируса.
Интерфакс 13:46
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 13:58
Политика
Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
РИА Новости 17:31
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
Авто
В России начали продажи обновленного Renault Kaptur
Российские дилеры Renault начали продажи обновлённого кроссовера Renault Kaptur.
Тарантас Ньюс 09:40
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:06
Футбол
«Он даже матерился»: Алана Мамаева рассказала о своём питомце
News.ru 13 июня в 06:28
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины: Нужны корабли с ракетным вооружением для соответствия стандартам НАТО
Министр обороны Украины Андрей Таран объявил о переговорах в ходе церемонии представления нового главкома ВМС личному составу военной базы в Одессе.
Военное обозрение 09:07
Здоровье
В США предрекли более 200 тысяч смертей от коронавируса
Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон спрогнозировал более 200 тысяч смертей от коронавируса в США к октябрю.
Lenta.ru 18:53
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
Футбол
В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском 15:28
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
ToDay News Ufa 15:59
Религия
Церковный суд над бывшим «духовником Поклонской» пройдёт 15 июня
REGNUM вчера в 23:58
Игры
Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 13:15
Политика
В Германии ответили на обвинения Трампа в сотрудничестве с Россией
Как писал ранее «Профиль», президент США Дональд Трамп назвал недопустимой ситуацию, когда Германия платит России деньги за энергоресурсы, но при этом США в рамках НАТО обязаны «защищать» ее от России.
Профиль 19:11
Футбол
Экс-игрок «Реала»: «Гризманн похож на 14-летнего ребенка»
Летом прошлого года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. В этом сезоне француз забил 14 мячей в 38 играх.
Матч ТВ 19:05
Авто
Продается идеальная BMW 7-Series, которая 23 года хранилась у дилера
В Польше выставили на продажу идеальную BMW 7-Series 1992 года выпуска с пробегом 776 километров.
Motor вчера в 10:17
Политика
В Twitter заблокировали аккаунт конкурса «Лидеры России»
Аккаунт конкурса управленцев "Лидеры России" заблокировали в Twitter.
РЕН ТВ 13:15