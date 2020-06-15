Экономика

РИА НовостиРИА НовостиХуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке

Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.
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Хуснуллин считает, что нужно увеличить доступную сумму кредита по льготной ипотеке

ТАСС14:49

Хуснуллин: правительство не планирует продлевать программу ипотеки под 6,5%

Коммерсантъ14:33

Хуснуллин: Показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен

Российская газета10:30

Хуснуллин сообщил об идее расширить программу льготной ипотеки под 6,5%

РБК12:58

Хуснуллин прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Интерфакс14:17

Хуснуллин: максимальную сумму льготной ипотеки по РФ надо увеличить

РИА Новости15:20

На льготную ипотеку под 6,5% поступило около 170 тысяч заявок

РЕН ТВ09:21
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ТАСС 09:03
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В Тульской области снижаются темпы прироста заболевших коронавирусом

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Тульская служба новостей 13:26
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Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

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РИА Новости 09:04
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Происшествия

Театр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова

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Общество

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

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Путин впервые прокомментировал события в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

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ЦСКА показал, как готовится к матчу с «Зенитом»

ЦСКА продолжает готовиться к матчу против «Зенита» в Тинькофф РПЛ.
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Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
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Футбол

В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
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«Газпром» выплатит Польше 1,5 млрд долларов за газ

В настоящее время PGNiG ожидает возмещения переплаты «Газпромом» в размере 1,5 миллиарда долларов США, пишет «РИА Новости».
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Общество

В Москве умерли ещё 52 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:44
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Политика

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Политика

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В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
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Происшествия

В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
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Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

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Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
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Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
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Происшествия

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Три футболиста «Спартака-2» вернулись в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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