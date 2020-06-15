Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.

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