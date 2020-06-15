Экономика
РИА НовостиХуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке
Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.
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Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело 10:54
Экономика
Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19
Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19.
РБК 17:04
Происшествия
Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн.
ТАСС 19:00
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК 17:50
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков
I have even got hot A post shared by Elizaveta Tuktamysheva (@ liza_tuktik) on Jun 15, 2020 at 6:28am PDT Ранее Туктамышева выразила готовность раздеться для мужского журнала, отметив, что съёмку можно сделать красивой, а не пошлой.
Metaratings 12:56
Общество
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
Известия 13 июня в 22:41
Интернет
В WhatsApp появились денежные переводы
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, объявил о запуске функции денежных переводов внутри приложения.
Вести.Ru 11:19
Общество
Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией».
Известия 19:56
Игры
Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons
Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн».
Актуальные Новости 13 июня в 03:53
Энергетика
Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
REGNUM 07:02
Общество
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
Здоровье
Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID
Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.
РБК 20:00
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла избившую в лифте внучку женщину
Полицейские в Красноярске установили местонахождение женщины, которая избила свою малолетнюю внучку в лифте.
Известия 19:12
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Армия и оружие
Израиль ответил на запущенную из сектора Газа ракету
Обстрел военных постов и подземной структуры ХАМАС произвели израильские танки и беспилотник в ответ на запуск ракеты с территории сектора Газа, 15 июня сообщает пресс-служба армии Израиля.
ИА Красная Весна 16:17
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 13:58
Шоу-бизнес
Шукшина возмутилась поведением родных погибшего в ДТП с Ефремовым
Мария Шукшина возмутилась поведением родственников погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова.
VSE42.RU 06:27
Общество
Минтруд назвал реальное число безработных в России
Число официально зарегистрированных безработных в России превысило 4,5 млн человек.
ФАН 10:12
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20