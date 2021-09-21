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Хуснуллин сообщил о планах утвердить перестройку ЖКХ в начале 2022 года

Концепцию перестройки сферы ЖКХ разработают до конца текущего года, а утвердят в первом квартале 2022 года.
РБК
По словам вице-премьера, без перестройки отрасли ЖКХ, невозможно повышение качества городской среды в полтора раза.
РБК
«Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить», — объяснил Хуснуллин, отметив, что ежегодно площадь аварийного жилья на территории государства увеличивается.
Общественная служба новостей
Другой важной задачей является решение вопроса по подсоединению строящегося жилья к изношенным на 60 процентов сетям .
Lenta.ru

С чего всё началось

Вице-премьер Хуснуллин: сфере ЖКХ нужна перестройка, ее концепт подготовят до конца года
Нужны новые подходы, ведь из год в год площадь аварийного жилья в стране растет. При этом обязательно нужно решить, что мы будем делать с ветхим жильем.
РИА Новости20:00

Подробнее о событии

Вице-премьер Хуснуллин: готовится концепция перестройки ЖКХ
URA.Ru21:27
Вице-премьер Хуснуллин: российскому ЖКХ необходима перестройка
Smotrim.ru22:24
Хуснуллин сообщил о планах утвердить перестройку ЖКХ в начале 2022 года
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Хуснуллин пообещал определиться с перестройкой ЖКХ до конца года
РБК22:40
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News.ru20:56
Вице-премьер Хуснуллин: сфере ЖКХ нужна перестройка, ее концепт подготовят до конца года
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