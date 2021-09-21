«Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить», — объяснил Хуснуллин, отметив, что ежегодно площадь аварийного жилья на территории государства увеличивается.
Компания Cargill начала привлекать американских фермеров к участию в новой программе регенеративного сельского хозяйства, которая платит им за улучшение состояния почвы и положительные экологические результаты, включая оплату за тонну связанного углерода.
Объявлено о выходе на российский фармацевтический рынок первого зарегистрированного в России препарата для таргетной терапии муковисцидоза — препарата ОРКАМБИ® (МНН: ивакафтор+лумакафтор), предназначенного для терапии муковисцидоза у пациентов c 6 лет и старше.