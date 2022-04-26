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Хуснуллин сообщил о сокращении объемов выдачи ипотеки в последние две недели

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о существенном падении объемов выдачи ипотеки, зафиксированном за последние две недели.
РИА Новости
Хуснуллин отметил, что выдача кредитов банками застройщикам на жилищные проекты является одной из ключевых задач для отрасли.
ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил в понедельник снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки с 12 до 9% годовых и продлить действие программы до конца года.
РИА Новости
Остальные параметры программы останутся прежними.
Интерфакс

Подробнее о событии

Хуснуллин: «Я вижу, что ипотека провалилась в последние две недели»
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