ТАССХуснуллин сообщил о сокращении объемов выдачи ипотеки в последние две неделиВице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о существенном падении объемов выдачи ипотеки, зафиксированном за последние две недели.РИА НовостиХуснуллин отметил, что выдача кредитов банками застройщикам на жилищные проекты является одной из ключевых задач для отрасли.ТАССПрезидент России Владимир Путин предложил в понедельник снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки с 12 до 9% годовых и продлить действие программы до конца года.РИА НовостиОстальные параметры программы останутся прежними.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииХуснуллин: «Я вижу, что ипотека провалилась в последние две недели»Реальное время10:54Хуснуллин признал провал ипотеки в РоссииОбщественная служба новостей10:48Вице-премьер России Хуснуллин сообщил о существенном падении объемов выдачи ипотеки в последние две неделиРИА Новости09:37Хуснуллин рассказал о «провале» ипотечного рынка в последние две неделиИнтерфакс10:38Хуснуллин сообщил о сокращении объемов выдачи ипотеки в последние две неделиТАСС10:22Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о существенном снижении темпов выдачи ипотеки в РоссииLenta.ru10:41Показать ещёОценить7Поделиться