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ИзвестияХуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
До отставки правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак. Все его начинания будут продолжены, а программы — реализованы, отметил Аксенов. Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
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Курировать развитие Крыма в правительстве России будет вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил глава региона Сергей Аксенов.РИА Новости07:44
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