с чего всё началось

До отставки правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак. Все его начинания будут продолжены, а программы — реализованы, отметил Аксенов. Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Шоу-бизнес В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.

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Происшествия В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.

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Здоровье Медики в Китае бреются налысо и носят подгузники Смены длятся по 4-6 часов, поток пациентов не прекращается, поэтому некоторые сотрудники предпочитают работать в подгузниках для взрослых. twgreatdaily.com Ранее «Рамблер» писал о том, что китайцев не пустят в Россию.

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Здоровье Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.

Общество Виталий Мутко возглавил «Дом.рф» Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».

Здоровье О возможной глобальной эпидемии коронавируса рассказал глава РАН Уже к марту может произойти глобальный масштаб заболевания коронавирусом. Об этом заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев.