Политика

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До отставки правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак. Все его начинания будут продолжены, а программы — реализованы, отметил Аксенов. Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
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с чего всё началось

Курировать Крым будет вице-премьер Марат Хуснуллин

Курировать развитие Крыма в правительстве России будет вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости07:44

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Курировать Крым будет вице-премьер Марат Хуснуллин

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Стоит ли ждать Крыму изменений при кураторстве Хуснуллина – эксперт

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Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

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Хуснуллин будет курировать реализацию федеральных проектов в Крыму

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Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве

ТАСС07:43

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Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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