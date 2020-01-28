Политика

ИзвестияИзвестияХуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

До отставки правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак. Все его начинания будут продолжены, а программы — реализованы, отметил Аксенов. Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
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с чего всё началось

Курировать Крым будет вице-премьер Марат Хуснуллин

Курировать развитие Крыма в правительстве России будет вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости07:44

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Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве

ТАСС07:43

Курировать Крым будет вице-премьер Марат Хуснуллин

РИА Новости07:44

Хуснуллин будет курировать реализацию федеральных проектов в Крыму

Интерфакс07:52

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

РБК07:46

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

Известия07:58

Вице-премьер Хуснуллин будет курировать развитие Крыма

RT на русском08:25

Назван куратор Крыма в новом правительстве России

Lenta.ru08:17
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Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
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Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

Газета.Ru 07:16
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Политика

План Трампа предполагает суверенитет Израиля над Иорданской долиной

По данным издания, план достижения мира между израильтянами и палестинцами устанавливает «новые границы Израиля и признает израильский суверенитет над большей частью Иорданской долины».
Военное дело 02:49
Авто

Компания Nissan выпустит новый компактный кроссовер

Первое изображение нового бюджетного паркетника японской марки показали на сегодняшней пресс-конференции компании, посвященной будущему брендов Nissan и Datsun в Индии.
Автоновости дня вчера в 10:55
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В Китае предсказали пик распространения коронавируса

Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 06:53
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Армия и оружие

Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли

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Lenta.ru 07:48
Происшествия

Депутата Самарской области подозревают в организации убийства супруга

RT на русском 08:09
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Российская супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером, пишет Vogue.
Газета.Ru 00:17
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Общество

Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России

Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.
Lenta.ru 08:16
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
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Происшествия

Бросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался следователям

Виктор Гаврилов, который оставил в Шереметьево своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения, после чего скрылся, сдался следователям, сообщает Telegram-канал Baza.
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Происшествия

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Экономика сегодня вчера в 18:30
Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

Газета.Ru 04:39
Теннис

Федерер победил Сандгрена и стал первым полуфиналистом Australian Open

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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Армия и оружие

Пятый МРК «Каракурт» с «Калибрами» сдадут к октябрю 2022 года

"Пятый корабль серии кораблей проекта 22800 планируется к сдаче в октябре 2022 года", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 26 января в 19:57
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС 06:50
Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 23:13
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБК вчера в 21:22
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Назван еще один способ передачи коронавируса

По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
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Культура

Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»

Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Pravda.Ru 08:04
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Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7

Последнее обновление для ОС разработчики выпустили как раз в день прекращения официальной поддержки, но как оказалось патч «сломал» заставку на рабочем столе.
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Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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