Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен куратором нацпроектов "Безопасные и качественные автодороги", "Жилье и городская среда", а также транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

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