Политика
Вести.RuХуснуллин стал куратором жилищных, транспортных и дорожных нацпроектов
Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен куратором нацпроектов "Безопасные и качественные автодороги", "Жилье и городская среда", а также транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-премьер Марат Хуснуллин стал куратором инфраструктурных нацпроектов
Будущее России. Национальные проекты07:14
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Русская модель с бюстом 11-го размера стала звездой западных СМИ
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Экономика
Российский рынок обвалился максимально за два года
По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Театры
Умер режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов
Общество
Сбербанк заблокировал карту, на которую приходили деньги на оплату штрафов оппозиционерам
В разговоре с сайтом «Открытые медиа» Милов уточнил, что собирал пожертвования с 20 декабря прошлого года.
Технологии
Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei
Американская компания Google обратилась к правительству США с просьбой снять запрет на работу с компанией Huawei.
Футбол
ФИФА представила изменения в системе трансферов
В Цюрихе состоялось заседание комитета ФИФА, на котором игроки, члены организации, представители лиг и клубов приняли нововведения, которые касаются системы трансферов.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Культура
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Политика
Проститься с Дмитрием Язовым пришли сотни военных во главе с Шойгу
Страна простилась с последним советским маршалом и последним министром обороны Советского Союза Дмитрием Язовым.
Политика
Памфилова высказалась против порога явки на голосовании по Конституции
Закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется.
Происшествия
К поиску унесенных в море подростков в Сочи подключились водолазы
Водолазы обследуют устье реки в Сочи, откуда в море смыло двух подростков, передает РИА Новости.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания
Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Политика
Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Биатлон
Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Сборная России в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах.
Футбол
Дзюба не сыграет с «Локомотивом»
Экономика
ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google
ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа».
Экономика
Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года
Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
Политика
Захарова назвала причину «деградации» отношений в сирийском Идлибе
17 сентября 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум, направленный на то, чтобы избежать масштабной военной операции в Идлибе.
Здоровье
Германия объявила об эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, передает газета Tagesspiegel.
Футбол
«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ
Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.