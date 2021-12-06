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Хуснуллин: текущая экономическая конъюнктура угрожает развитию ипотеки в России

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Сложившаяся экономическая ситуация угрожает развитию ипотеки в стране.
Телеканал 360°
"Базово у нас подготовлены предложения, которые мы готовы обсудить в дальнейшем ходе проведения совещания", - добавил вице-премьер.
ТАСС
По словам Мишустина, положительную роль в улучшении россиянами жилищных условий играют льготные кредитные программы, принятые правительством.
Комсомольская правда
Стоимость квартир в новостройках уже успела вырасти почти на 30%, а жилье на вторичном рынке подорожало на 25%.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Хуснуллин заявил об угрозе для развития ипотеки в России
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