Общество

Москва 24Москва 24Трассу Москва – Казань могут построить на 4 года раньше срока

Платная трасса Москва – Казань может быть построена в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира на своей офиицальной странице в Instagram.
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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