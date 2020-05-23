Общество

РИА НовостиРИА НовостиХуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года

Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Хуснуллин сократил срок строительства трассы Москва-Казань. Осталось «раскачать стройку»

Казанский репортер04:47

Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года

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Платную трассу «Москва-Казань» могут построить за 4 года

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Хуснуллин заявил о намерении построить трассу Москва — Казань вдвое быстрее

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Трассу Москва - Казань планируют построить на четыре года раньше срока

ТАСС04:32

Марат Хуснуллин заявил, что трасса Москва — Казань может быть полностью построена на 4 года раньше

Реальное время04:30

Трассу Москва – Казань могут полностью построить на четыре года раньше срока

БИЗНЕС Online04:30
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Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:26
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Общество

У 14% россиян выявили антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу были выявлены у 14% россиян, участвовавших в тестировании. За четыре дня проведено свыше 40 тысяч анализов.
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В британских аэропортах проверку на коронавирус могут доверить собакам

Если испытания пройдут успешно, к началу сентября в Великобритании появится по меньшей мере шесть собак, способных обнаружить COVID-19 у человека, сообщает Nation News.
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Общество

Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве

Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Армия и оружие

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Российская газета вчера в 07:16
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За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
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Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии.
Newsroom24 20 мая в 16:58
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Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
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В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
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Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

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Здоровье

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Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
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Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

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Политика

Сергей Галицкий отказался баллотироваться на пост губернатора края

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Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
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Общество

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Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
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Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

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Армия и оружие

Попытка диверсии в Карабахе: ВС Азербайджана понесли потери

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Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
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Общество

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В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
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Сироткин может стать пилотом «Рено» в 2021 году

Российский гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин заявил, что у него есть шансы попасть в состав команды «Рено» в 2021 году.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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