Недвижимость

ТАССТАССХуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
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Марат Хуснуллин
Это только на первичное жильё, кто первый раз берет эту ипотеку. И это только жильё комфорт-класса, мы будем вносить предложение, что под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены.
— Марат ХуснуллинРИА Новости 10:35

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Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

ТАСС11:09

Россиянам разъяснили, как будут выдавать ипотеку под 6,5%

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Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

News.ru11:19

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Хуснуллин: уже имеющуюся ипотеку нельзя рефинансировать под 6,5%

Комсомольская правда10:57

Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% применима только к новым кредитам

РИА Новости10:35

Льготная ипотека под 6,5% затронет только новые кредиты и строящееся жилье

Интерфакс11:18
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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