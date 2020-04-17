Недвижимость
iReactorНазваны условия получения льготной ипотеки под 6,5%
Воспользоваться кредитом под 6,5% можно будет только один раз в жизни, рассказал Хуснуллин. Ограничения будут иметься и в стоимости приобретаемой недвижимости. Цена квартиры комфорт-класса в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге не должна превышать восьми миллионов рублей.
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Комментарии
Происшествия
В отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело
В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке.
Газета.Ru 01:26
Происшествия
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в 35 км от Хабаровска, сообщает региональное МЧС. По данным ведомства, есть погибшие, их число не уточняется.
Коммерсантъ 00:48
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Рамблер вчера в 03:50
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Происшествия
В Башкирии в больницу принудительно поместят шесть граждан
По сообщению пресс-службы ведомства, 17 апреля текущего года Кировский районный суд Уфы рассмотрел семь административных исков Главного санитарного государственного врача Башкирии о помещении граждан в больницу в недобровольном порядке.
REGNUM 01:58
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости вчера в 00:27
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Экономика
Мишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ответил на высказанный главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым комментарий, касающийся новых экономических мер по поддержке российских компаний.
ТК Звезда 16 апреля в 09:55
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 16 апреля в 07:44
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Авто
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 16 апреля в 05:00
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус
АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News 16 апреля в 15:24
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Армия и оружие
Российские БТРы попытались перехватить американских военных
Российская бронетехника перегородила трассу от американских военных Несколько часов назад, к западу от сирийского города Камышлы был выставлен российский военный пост, целью которого, по данным ряда источников, являлся перехват американского военного патруля, направлявшегося к российской военной авиабазе в Камышлы, что, очевидно, было связано с получением оперативных данных.
Avia.pro 15 апреля в 21:15
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
Известия вчера в 05:50
Общество
Депутаты попросили президента начать выплаты пособий всем россиянам
Платежеспособность россиян вскоре может оказаться под угрозой из-за ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа и перестанут покупать товары в прежнем объеме.
Московский Комсомолец вчера в 21:00
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Технологии
Комплекс для скрытого досмотра людей появится в России
В России ведутся работы по созданию комплекса, который позволяет проводить скрытый досмотр людей.
Вечерняя Москва вчера в 21:34
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом прибавилось в Челябинской области
В Челябинской области на утро субботы, 18 апреля, прибавилось семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей региона.
АиФ Челябинск 01:47
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
РИА Новости вчера в 22:14
Политика
Лавров и Помпео обсудили возвращение российских школьников
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в пятницу по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым шаги по укреплению стратегической стабильности.
ТВ Центр вчера в 13:52
Общество
В Свердловской области от коронавируса скончался первый пациент
АиФ Урал вчера в 13:36
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13