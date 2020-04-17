Недвижимость

ТАССТАССХуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Льготную ипотеку под 6,5% можно будет получить лишь раз

Фонтанка.Рувчера в 11:33

Россиянам разъяснили, как будут выдавать ипотеку под 6,5%

Телеканал 360°вчера в 11:26

Льготная ипотека под 6,5% затронет только новые кредиты и строящееся жилье

Интерфаксвчера в 11:18

Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

ТАССвчера в 11:09

Хуснуллин: уже имеющуюся ипотеку нельзя рефинансировать под 6,5%

Комсомольская правдавчера в 10:57

Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% применима только к новым кредитам

РИА Новостивчера в 10:35

Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

News.ruвчера в 11:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:04, Ашберн

Комментарии

Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
65
Здоровье

В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом

Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
Комсомольская правда вчера в 12:59
187
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
1K
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
797
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
812
Транспорт

Собянин продлил пропускной режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил пропускной режим в столице до 1 мая.
Lenta.ru 03:24
11
Происшествия

Больше 100 человек заразились коронавирусом в Калининградской области

Всего с начала пандемии в Калининградской области зафиксировали 104 заболевших. Статистику озвучил федеральный инфоцентр по коронавирусу.
RuNews24.ru вчера в 06:11
9
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
362
Гаджеты

Чипсет AMD B550 для недорогих материнских плат с поддержкой PCI Express 4.0 выйдет в мае

3DNews вчера в 17:08
1
Общество

На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские

С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
4
Происшествия

В Бурятии за сутки три человека заразились коронавирусом

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на три человека и достигло 115, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:56
93
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тыс. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 22:48
23
Происшествия

Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

РИА Новости 03:43
711
Общество

Роспотребнадзор призывал срочно развернуть новые обсерваторы в Крыму

Обсерваторы в Крыму заполняются с большой скоростью. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.
Московский Комсомолец 04:12
2
Общество

В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим

С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
432
Киберспорт

Virtus.pro и OG сыграют в финале верхней сетки ESL One Los Angeles

В нижней сетке состоятся матчи Team Spirit — Chicken Fighters, Team Secret — Vikin.gg.
Sport24.ru вчера в 16:54
1
Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru вчера в 11:48
4
Шоу-бизнес

Расслабившаяся на карантине Виктория Боня посетовала на лишний вес

Известная модель и бизнесвумен Виктория Боня всегда гордилась своей стройной и подтянутой фигурой, которую она поддерживает в форме регулярными физическими нагрузками.
Bimru.ru вчера в 06:12
3
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
2,5K
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
538
Общество

Правительство установило максимальные размеры выплат по безработице

Михаил Мишустин – глава Кабина РФ – подписал постановление, которым устанавливаются максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Expert.ru вчера в 10:00
2,1K
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области

Известия 01:27
4
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
170
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
549
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
44
Общество

Власти Японии готовятся раздать населению по 100 тыс. иен

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение выделить каждому жителю страны наличными сумму в 100 тыс. иен (порядка $ 926).
ANNA-News вчера в 07:11
307
Общество

В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса

За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:43
1
Религия

В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
8
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
11
Здоровье

О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор

Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
811
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное