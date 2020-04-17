Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

Происшествия В Курской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом Курск, 17 апреля 2020, 12:20 — REGNUM В Курской области 17 апреля подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 157

Общество Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение. 92

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Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 547

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Футбол «Спартак» не станет выкупать Шюррле у «Боруссии» Руководители московского «Спартака» решили не приобретать права на полузащитника Андре Шюррле у «Боруссии» из Дортмунда.

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Шоу-бизнес Свекровь поразила Сашу Савельеву признанием Саша Савельева и Кирилл Сафонов сегодня отмечают важный праздник: в этот день ровно 10 лет назад они стали мужем и женой. 1

Происшествия Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. 192

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Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2,7K

Здоровье Пульмонолог назвал сосудистую «сеточку» симптомом коронавируса Кожная сыпь и сетчатый сосудистый рисунок могут быть одними из проявлений коронавируса нового типа, рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев. 4

Футбол «Спартак» отмечает свое 98-летие С днем рождения, народная команда 🔴⚪️#НароднаяКоманда #Силавединстве pic.twitter.com/tCiFJsFj20 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020 Напомним, «Спартак» 10 раз выигрывал чемпионат России, четырежды побеждал в Кубке страны и один раз в Суперкубке.

Общество Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. 270

Политика Рябков: США по всем признакам скоро решат не продлевать ДСНВ Вашингтон по всем признакам находится на пороге принятия решения не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.