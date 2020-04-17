Недвижимость
ТАССХуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово
Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
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Комментарии
Происшествия
В Курской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 17 апреля 2020, 12:20 — REGNUM В Курской области 17 апреля подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Общество
Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства
Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности.
РБК 04:07
Шоу-бизнес
Константин Меладзе заявил о распаде группы MBAND
Российская группа MBAND, состоявшая из трех исполнителей, распалась.
Актуальные Новости 16 апреля в 07:17
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса
FlashNord 16 апреля в 11:10
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
Комсомольская правда вчера в 12:59
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Общество
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
РИА Новости вчера в 11:59
Футбол
«Спартак» не станет выкупать Шюррле у «Боруссии»
Руководители московского «Спартака» решили не приобретать права на полузащитника Андре Шюррле у «Боруссии» из Дортмунда.
ProstoProSport вчера в 13:15
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
В России за сутки умерли 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки 40 человек умерли от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:49
Экономика
Банк России не планирует вводить мораторий на вклады населения
Мораторий на банковские вклады предполагает продолжение начисления процентов в соответствии с изначальным договором, при этом не учитывая ставку рефинансирования.
Народные новости вчера в 04:51
Общество
В Свердловской области впервые умер пациент с коронавирусом
В Свердловской области зарегистрирована первая жертва коронавируса.
JustMedia вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Свекровь поразила Сашу Савельеву признанием
Саша Савельева и Кирилл Сафонов сегодня отмечают важный праздник: в этот день ровно 10 лет назад они стали мужем и женой.
7Дней.ру вчера в 13:00
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
Общество
В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:17
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика
Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье
Пульмонолог назвал сосудистую «сеточку» симптомом коронавируса
Кожная сыпь и сетчатый сосудистый рисунок могут быть одними из проявлений коронавируса нового типа, рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
News.ru 02:20
Футбол
«Спартак» отмечает свое 98-летие
С днем рождения, народная команда 🔴⚪️#НароднаяКоманда #Силавединстве pic.twitter.com/tCiFJsFj20 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020 Напомним, «Спартак» 10 раз выигрывал чемпионат России, четырежды побеждал в Кубке страны и один раз в Суперкубке.
Bookmaker-ratings.ru 03:31
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
Политика
Рябков: США по всем признакам скоро решат не продлевать ДСНВ
Вашингтон по всем признакам находится на пороге принятия решения не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 16 апреля в 05:33
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00