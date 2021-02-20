Движение транспорта в Липецке по Октябрьскому мосту ограничат до 20 километров в час

В связи с чем было принято решение движение по мосту открыть, но при этом необходимо ограничить его скорость – для машин не более 20 км/ч, для трамваев не более 5 км/ч.