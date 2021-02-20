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Интерфакс
Интерфакс

Хуснуллин заявил о частичной стабилизации цен на металлопрокат

Зампред правительства добавил, что если по итогам февраля ситуация с ценами на металлопрокат не изменится, кабмин рассмотрит возможность применения дополнительных мер.В источнике
The Moscow Post
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Кабмин может рассмотреть новые меры ограничения цен металла по итогам февраля

Правительство рассмотрит дополнительные меры ограничения цен на металл, если они не стабилизируются по итогам февраля, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАССвчера в 08:22
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Хуснуллин не исключил обсуждения дополнительных мер по ценам на рынке металла

Коммерсантъвчера в 09:46

Хуснуллин: Меры по стабилизации цен на металл могут принять в марте

Российская газетавчера в 09:21

Кабмин может рассмотреть новые меры ограничения цен металла по итогам февраля

ТАССвчера в 08:22

В кабмине прокомментировали ситуацию с ростом цен на рынке металлов

RT на русскомвчера в 08:49

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ПРАЙМвчера в 08:45

Хуснуллин назвал причину роста стоимости жилья

Взгляд.рувчера в 09:09

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