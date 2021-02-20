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Интерфакс
Интерфакс

Хуснуллин заявил о частичной стабилизации цен на металлопрокат

Зампред правительства добавил, что если по итогам февраля ситуация с ценами на металлопрокат не изменится, кабмин рассмотрит возможность применения дополнительных мер.В источнике
The Moscow Post
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С чего всё началось

Кабмин может рассмотреть новые меры ограничения цен металла по итогам февраля

Правительство рассмотрит дополнительные меры ограничения цен на металл, если они не стабилизируются по итогам февраля, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАССвчера в 08:22
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Хуснуллин не исключил обсуждения дополнительных мер по ценам на рынке металла

Коммерсантъвчера в 09:46

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RT на русскомвчера в 08:49

Хуснуллин: Меры по стабилизации цен на металл могут принять в марте

Российская газетавчера в 09:21

Кабмин может рассмотреть новые меры ограничения цен металла по итогам февраля

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Известия19 февраля в 05:57