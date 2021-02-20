Зампред правительства добавил, что если по итогам февраля ситуация с ценами на металлопрокат не изменится, кабмин рассмотрит возможность применения дополнительных мер.

С чего всё началось Кабмин может рассмотреть новые меры ограничения цен металла по итогам февраля Правительство рассмотрит дополнительные меры ограничения цен на металл, если они не стабилизируются по итогам февраля, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. ТАСС 08:22