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Интерфакс
Интерфакс

Хуснуллин заявил о частичной стабилизации цен на металлопрокат

Зампред правительства добавил, что если по итогам февраля ситуация с ценами на металлопрокат не изменится, кабмин рассмотрит возможность применения дополнительных мер.В источнике
The Moscow Post
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Кабмин может рассмотреть новые меры ограничения цен металла по итогам февраля

Правительство рассмотрит дополнительные меры ограничения цен на металл, если они не стабилизируются по итогам февраля, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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