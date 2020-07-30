Общество
ИзвестияВице-премьер Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ
Вице-премьер России Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».
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Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Происшествия
В Петербурге возбудили дело об убийстве рэпера Энди Картрайта
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с гибелью рэпера Энди Картрайта, сообщили в ведомстве.
Российская газета 05:24
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными
Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
Ввести ценз оседлости для губернатора предложил депутат из Хабаровска
Депутат Закдумы Хабаровского края Петр Емельянов внес законопроект об изменениях в Устав региона.
EastRussia 03:27
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv вчера в 01:24
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал архивное фото с 20-летней женой
В 20 лет Фадеев обладал густой шевелюрой и мощным телосложением. На фотографии продюсер одет в легкую рубаху с пестрым восточным узором.
Слово и Дело 03:42
Технологии
Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном
Хакеры смогут получить запись голоса владельца, чтобы потом использовать в своих целях, например для размещения контекстной рекламы.
Evo-rus.com 01:39
Общество
Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае
В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия вчера в 20:32
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Здоровье
Доктор Мясников назвал медицинские отличия людей разного цвета кожи
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал медицинские отличия у людей разного цвета кожи.
Lenta.ru 04:09
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус погибает в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) в течение 24 часов погибают в воде комнатной температуры, 99,9% — в течение 72 часов.
RT на русском 00:21
Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Армия и оружие
Турция перебросила войска в Азербайджан ради медийного эффекта
Военные учения в Азербайджане при участии турецких войск носят медийный, а не военный характер, заявил военный эксперт Юрий Лямин 29 июля в интервью журналисту «МК».
ИА Красная Весна вчера в 09:21
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Культура
Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
CT news вчера в 19:41
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Происшествия
В Челябинске горит недостроенный отель на улице Свободы
В Челябинске загорелось недостроенное здание на улице Свободы, 4. По словам очевидцев пожар в недостроенном отеле начался днем 30 июля.
Znak.com 05:23
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Футбол
Рыночная стоимость Влашича увеличилась до 22 млн евро
Матиас Норманн показал рост в цене на € 2,7 млн. Недалеко от него в росте стоимости ушёл Хвич Кварацхелия — плюс € 2,2 млн евро.
CT news 03:44
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
Здоровье
На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки
Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество
Россиянам разрешат называться «эльфами» и «гоблинами» при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета вчера в 03:14
Здоровье
Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59