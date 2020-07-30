Общество

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».
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Хуснуллин пообещал крепко взяться за проблемы ЖКХ

Общественная служба новостей05:04

Вице-премьер РФ планирует вплотную заняться ЖКХ

Газета.Ruвчера в 23:49

Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ

Известиявчера в 21:30

Хуснуллин: Фонд ЖКХ должен заняться программой капремонта в России

РИА Новостивчера в 20:45

Хуснуллин заявил о намерении заняться проблемами ЖКХ

RT на русскомвчера в 20:32

Хуснуллин назвал одну из главных проблем ЖКХ в России

РЕН ТВвчера в 20:15
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
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В Петербурге возбудили дело об убийстве рэпера Энди Картрайта

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с гибелью рэпера Энди Картрайта, сообщили в ведомстве.
Российская газета 05:24
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«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
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Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Общество

Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными

Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

Ввести ценз оседлости для губернатора предложил депутат из Хабаровска

Депутат Закдумы Хабаровского края Петр Емельянов внес законопроект об изменениях в Устав региона.
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ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
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Максим Фадеев показал архивное фото с 20-летней женой

В 20 лет Фадеев обладал густой шевелюрой и мощным телосложением. На фотографии продюсер одет в легкую рубаху с пестрым восточным узором.
Слово и Дело 03:42
Технологии

Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном

Хакеры смогут получить запись голоса владельца, чтобы потом использовать в своих целях, например для размещения контекстной рекламы.
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Общество

Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия вчера в 20:32
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Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
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Артем Дзюба продлил контракт с футбольным клубом «Зенит»

Известия 03:54
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Доктор Мясников назвал медицинские отличия людей разного цвета кожи

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал медицинские отличия у людей разного цвета кожи.
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус погибает в воде

Почти все частицы коронавируса (90%) в течение 24 часов погибают в воде комнатной температуры, 99,9% — в течение 72 часов.
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Кино

«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России

Evo-rus.com 04:40
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Армия и оружие

Турция перебросила войска в Азербайджан ради медийного эффекта

Военные учения в Азербайджане при участии турецких войск носят медийный, а не военный характер, заявил военный эксперт Юрий Лямин 29 июля в интервью журналисту «МК».
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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

CT news 28 июля в 14:15
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Происшествия

В Челябинске горит недостроенный отель на улице Свободы

В Челябинске загорелось недостроенное здание на улице Свободы, 4. По словам очевидцев пожар в недостроенном отеле начался днем 30 июля.
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Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Рыночная стоимость Влашича увеличилась до 22 млн евро

Матиас Норманн показал рост в цене на € 2,7 млн. Недалеко от него в росте стоимости ушёл Хвич Кварацхелия — плюс € 2,2 млн евро.
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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
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Здоровье

На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки

Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
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Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
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Россиянам разрешат называться «эльфами» и «гоблинами» при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета вчера в 03:14
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Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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