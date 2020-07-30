Экономика

RT на русскомRT на русскомХуснуллин заявил о намерении заняться проблемами ЖКХ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ. «Во второй половине года я хочу вплотную заняться проблемами ЖКХ», — цитирует РИА Новости Хуснуллина. Он отметил, что поручит Минстрою готовить предложения по развитию отрасли.
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Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ

РИА Новости20:00

Хуснуллин заявил о намерении заняться проблемами ЖКХ

RT на русском20:32

Хуснуллин назвал одну из главных проблем ЖКХ в России

РЕН ТВ20:15

Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ

Известия21:30
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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