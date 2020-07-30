Экономика
RT на русскомХуснуллин заявил о намерении заняться проблемами ЖКХ
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ. «Во второй половине года я хочу вплотную заняться проблемами ЖКХ», — цитирует РИА Новости Хуснуллина. Он отметил, что поручит Минстрою готовить предложения по развитию отрасли.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Политика
Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов
Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма.
Lenta.ru 21:29
Политика
Болгарские пользователи Сети назвали G7 «прогнившей семеркой»
Болгарские пользователи Сети отреагировали на высказывание главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который выступил против присоединения России к «Большой семерке».
ФАН 07:46
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы чиновников, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 12:56
Шоу-бизнес
Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly
Американская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, закрутили роман.
Lenta.ru 19:30
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 13:33
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
Политика
Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию
Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает Telegram-канал Reverse Side of the Medal.
Сегодня.ру 17:00
Общество
В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.
РИА Новости 17:32
Общество
«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
RT на русском 02:30
Здоровье
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19, сообщает "Коммерсант".
Накануне.Ru 18:59
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Космос
Робот «Федор» научит своего преемника работе на МКС
Южноуральская панорама 27 июля в 06:14
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер 07:58
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Здоровье
Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии
В этом году республика увеличила закупку вакцины от этой инфекции в пять раз: за счет федерального бюджета приобретено 95 600 доз для вакцинации 43 800 детей первого года жизни и ревакцинации 40 500 малышей.
Башинформ вчера в 03:57
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото
Недавно в Сети появился самый первый живой снимок складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. Как сообщает ToDay News Ufa, на фотографии показали мобильное устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал значительно больше, если сравнивать смартфон с предшественником.
ToDay News Ufa 17:55
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч детям до 16 лет на август
Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих детей до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor вчера в 01:07
Общество
В Минздраве рассказали об изменениях в медосмотре водителей
Работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в текущем году, позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей схожи по ключевым вопросам.
RT на русском 21:10
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета 21:21
Политика
США потребуют от Китая резко сократить число дипломатов в стране
Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа собирается потребовать от китайских властей значительного сокращения числа дипломатов, находящихся на территории США.
News.ru 12:20
Политика
Дегтярёв заявил о взаимопонимании с протестующими в Хабаровске
«Осторожный оптимизм» внушает обстановка, сложившаяся в столице Хабаровского края временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.
ИА Красная Весна 01:55
Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44
Общество
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
Здоровье
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 01:52