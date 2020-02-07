Экономика
РБКХуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке
«Надо идти по выполнению нацпроекта и искать возможности для дополнительного снижения», — считает вице-премьер. Он также отметил, что снижение ставки повлияет и на платежеспособный спрос населения, и на экономику в целом.
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Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»
По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая рассказала о размере своей пенсии
Известная телеведущая Регина Дубовицкая озвучила размер своей пенсии.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах с мужем и семьей
Компанию в горах Вере составил её муж Константин Меладзе, а также самые близкие родственники именинницы.
Культура
Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском
Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Общество
В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Происшествия
Задержан начальник управления ФСИН по Северной Осетии
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан.
Общество
ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Общество
Володин призвал сохранить для саратовцев аэроклуб имени Гагарина
Вячеслав Володин посещает аэроклуб имени Ю.А. Гагарина.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Политика
США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»
По данным The New York Times, американские военные следили за аль-Райми на протяжении нескольких месяцев.
Общество
Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова
«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
Общество
Нагиев прокомментировал слова Готье о внешности российских мужчин
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Некоторые функции «умных» телевизоров Samsung стали недоступны для граждан России, поскольку не были получены сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Спорт
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой
Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
В Петербурге откроют новую станцию метро в 2022 году
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
Общество
Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров
Российские фермеры теперь смогут работать на патенте. Такой закон подписал президент Владимир Путин.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью
Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевидении.