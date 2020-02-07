Экономика

РБКРБКХуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке

«Надо идти по выполнению нацпроекта и искать возможности для дополнительного снижения», — считает вице-премьер. Он также отметил, что снижение ставки повлияет и на платежеспособный спрос населения, и на экономику в целом.
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Хуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке

РБК05 февраля в 10:24

Хуснуллин считает ипотечные ставки завышенными

ТАСС05 февраля в 10:32

Хуснуллин назвал ипотеку под 9% преступлением

Будущее России. Национальные проекты04:24

В правительстве считают нынешние ставки по ипотеке завышенными

Красная весна05 февраля в 11:46

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ru04:11

Хуснуллин: без снижения ставок ипотеки целей нацпроекта не достичь

РИА Новости03:58

Хуснуллин рассказал о важности снижения ставки по ипотеке

БИЗНЕС Online05 февраля в 14:22
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Газета.Ru 02:51
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Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Происшествия

Задержан начальник управления ФСИН по Северной Осетии

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан.
Известия 04:29
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
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Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
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Володин призвал сохранить для саратовцев аэроклуб имени Гагарина

Вячеслав Володин посещает аэроклуб имени Ю.А. Гагарина.
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Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Политика

США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

По данным The New York Times, американские военные следили за аль-Райми на протяжении нескольких месяцев.
Говорит Москва вчера в 22:49
Общество

Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова

«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
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News.ru вчера в 17:46
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Некоторые функции «умных» телевизоров Samsung стали недоступны для граждан России, поскольку не были получены сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
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Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
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В Петербурге откроют новую станцию метро в 2022 году

Infox.ru вчера в 14:23
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Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
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Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Газета.Ru 04:02
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Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
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Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
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Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
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Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью

Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевидении.
iReactor вчера в 17:25
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