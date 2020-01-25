Общество
КоммерсантъХуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. По его мнению, начать нужно с крупных городов.
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Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так взять и начать проект. Его надо взвесить, оценить.
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В 25 провинциях КНР ввели наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Mail Online Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявили в 25 китайских провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.
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Кино
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Иранский депутат: сбитому лайнеру могли отключить систему опознавания
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