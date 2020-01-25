Общество

КоммерсантъКоммерсантъХуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. По его мнению, начать нужно с крупных городов.
Читать в источнике
Комментировать214
Марат Хуснуллин
Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так взять и начать проект. Его надо взвесить, оценить.
— Марат ХуснуллинСекрет фирмы 08:14

Подробнее о событии

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Коммерсантъ05:34

Хуснуллин: Программа реновации жилья необходима всей стране

Российская газета06:18

Хуснуллин рассказал, как надо начинать реновацию жилья в России

РИА Новости05:54

Хуснуллин: Программу реновации необходимо развивать на всей территории России

Вечерняя Москва05:45

Вице-премьер Марат Хуснуллин выступил за всероссийскую программу реновации жилья

Эхо Москвы09:32

Вице-премьер Хуснуллин предложил начать реновацию жилья в городах России

Интерфакс04:46

Хуснуллин считает необходимым реализовать проект всероссийской программы реновации жилья

ТАСС04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Армия и оружие

США начали разработку средств перехвата гиперзвукового оружия

Пентагон договорился с американской Northrop Grumman о разработке технологии, которая поможет создать средства борьбы с гиперзвуковым оружием.
Московский Комсомолец 10:51
Гаджеты

Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели

Компания HMD Global официально объявила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
UfaTime.ru вчера в 07:06
Спорт

Российские ватерполистки завоевали серебро чемпионата Европы

Сборная России по водному поло уступила команде Испании в финале женского чемпионата Европы, завоевав серебро.
Коммерсантъ 14:09
Футбол

«Айнтрахт» обыграл «РБ Лейпциг» в матче чемпионата Германии

25 января на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне (Германия) в рамках 19-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Айнтрахт» и «Ред Булл Лейпциг».
REGNUM 11:45
Политика

Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Известия 13:52
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Фигурное катание

Российские фигуристы выиграли третье золото на чемпионате Европы

Соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершились победой россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
РБК 11:07
Религия

В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

Lenta.ru 11:00
Технологии

16-ядерный российский процессор «Эльбрус-16С» выйдет в 2022 году

ToDay News Ufa вчера в 14:41
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы 06:00
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 13:06
Армия и оружие

Экс-офицер ЦРУ раскрыл виновников и причины падения украинского Boeing-737 в Иране

Актуальные Новости 04:21
Политика

Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
REGNUM 12:29
Общество

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

Журналист Владимир Познер заявил, что Россия прекрасная страна, но в ней есть «много уродливого».
9111.ru 07:57
Общество

В 25 провинциях КНР ввели наивысший уровень ЧС из-за коронавируса

Mail Online Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявили в 25 китайских провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.
РЕН ТВ 04:27
Происшествия

В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ

Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:47
Происшествия

В Казахстане возмутились разгуливавшими по улице китайскими студентами

Lenta.ru 13:53
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Футбол

«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в контрольном матче

"Зенит" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре уступил "Зальцбургу" - 3:6. Александр Кокорин снова вывел команду на поле в качестве капитана.
Российская газета 11:18
Футбол

Комличенко подписал контракт с «Динамо»

RT на русском 12:34
Политика

Пушков отреагировал на слова Качиньского о компенсации Польше

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».
REGNUM 13:25
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс 00:15
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
РИА Новости 10:05
Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
RT на русском 04:54
Политика

МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии

Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
Известия 07:42
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

Российский президент Владимир Путин во время визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку офицера караула Палестины.
RT на русском вчера в 08:57
Политика

Издание Sohu предрекло Японии разгром в военном конфликте с Россией

По мнению экспертов, военный конфликт между Россией и Японией закончится за 12 часов, битва обернется разгромом Токио.
ПолитРоссия вчера в 13:52
Хоккей

Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

Телеканал 360° 08:16
Политика

Иранский депутат: сбитому лайнеру могли отключить систему опознавания

Украинский Boeing 737-800, сбитый 8 января, возможно, летел с дистанционно отключенным транспондером, передающим код самолета, заявил депутат междлиса Ирана Ахмад Алирезабейги (Ahmad Alirezabeigi) 25 января, сообщает Лента.ру.
Красная весна 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное