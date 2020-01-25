Общество

КоммерсантъКоммерсантъХуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. По его мнению, начать нужно с крупных городов.
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Марат Хуснуллин
Реновация - это же огромные деньги, изменение всего уклада жизни. Но то, что это надо делать, то, что жилье в стране стареет, и стареет достаточно серьезными темпами, это создаёт очень большую угрозу.
— Марат ХуснуллинИнтерфакс 04:46
с чего всё началось
"Я считаю, что проект необходимо развивать для всей страны, но пока надо начать отрабатывать его на крупных городах", - отметил Хуснуллин в эфире программы "Вести в субботу"
 с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1".
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