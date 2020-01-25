с чего всё началось

Реновация - это же огромные деньги, изменение всего уклада жизни. Но то, что это надо делать, то, что жилье в стране стареет, и стареет достаточно серьезными темпами, это создаёт очень большую угрозу.

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. По его мнению, начать нужно с крупных городов.

Общество Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.

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Политика Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.

Политика МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.

Наука В Британии восстановили голос 3000-летней мумии Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.

Футбол Кокорин согласился перейти в «Сочи» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Киберспорт TNC заняла 7-8-е место на DreamLeague Leipzig Major TNC заняла 7-8-е место и заработала 40 тысяч долларов и 450 очков DPC. Liquid в следующем раунде сыграет с Alliance.