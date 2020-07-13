Экономика
ИА Красная ВеснаХуснуллин заявил о сдвиге срока по выполнению нацпроекта по жилью
Напомним, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» темпы роста строительства не менее 120 млн квадратных метров в год должны были быть достигнуты к 2024 году. Отметим, за 2019 год введено около 79,4 миллиона квадратных метров, что на 5% больше, чем в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хуснуллин заявил, что в России по итогам 2020 года может быть введено 75-78 млн кв. м жилья
Будущее России. Национальные проекты04:30
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Киберспорт
За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
Cyber.sports.ru 01:48
Происшествия
Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств.
ТВ Центр 06:09
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ в Ростовской области
Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России)*, состоящей из шести человек.
Газета.Ru 06:17
Армия и оружие
Азербайджан нанес удар по опорному пункту вооруженных сил Армении
По словам представителей оборонного ведомства, в ночь на 13 июля военные страны нанесли массированный удар по опорному пункту вооруженных сил противника.
Актуальные Новости 02:54
Происшествия
В Петербурге началось слушание по делу Наполеона-расчленителя Соколова
Невские Новости 05:19
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Политика
МИД России обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе
Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, говорится в сообщении МИД России.
RT на русском 06:11
Футбол
Смолов научил игроков «Сельты» материться по-русски
Sports.ru 06:14
Политика
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
Взгляд.ру 06:35
Шоу-бизнес
Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети
В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заявила, что хочет побриться налысо
Актриса Кристина Асмус призналась, ради чего она могла бы побриться налысо.
Территория новостей 02:29
Футбол
«Ростов» опроверг информацию об увольнении Карпина
Валерий Карпин стоит у руля "Ростова" в 2017 году.
Vprognoze.ru 06:56
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 11 июля в 05:02
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц
Сын известных родителей экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение дочери крупного миллиардера и инвестора.
Evo-rus.com 05:23
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
Технологии
Пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации судебной системы РФ
Эксперты считают, что практика в условиях пандемии позволяет рассчитывать на дальнейшее упрощение и цифровизацию работы судов, а также облегчение доступа граждан к судебным процедурам.
iReactor 05:07
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Газета.Ru 05:40
Политика
Китай ввёл санкции против американских законодателей
Китай вводит санкции в отношении американских законодателей в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
RT на русском 04:43
Общество
У московской монахини обнаружили Mercedes почти за 10 миллионов
ФедералПресс 05:03
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку «Орел»
Навстречу "Орлу" Дания направила 15 боевых самолетов. Самолеты НАТО устроили облаву на подводную лодку "Орел".
Piter.tv 06:17
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
Российская газета вчера в 22:15
Общество
Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля
В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07