Экономика
ИА Красная ВеснаХуснуллин заявил о сдвиге срока по выполнению нацпроекта по жилью
Напомним, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» темпы роста строительства не менее 120 млн квадратных метров в год должны были быть достигнуты к 2024 году. Отметим, за 2019 год введено около 79,4 миллиона квадратных метров, что на 5% больше, чем в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хуснуллин заявил, что в России по итогам 2020 года может быть введено 75-78 млн кв. м жилья
Будущее России. Национальные проекты04:30
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Общество
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС 12:28
Политика
Путин поручил правительству РФ и Госсовету скорректировать нацпроекты
Корректировка национальных проектов с учетом реальной ситуации должна быть произведена правительством России с участием Госсовета, заявил президент РФ Владимир Путин 13 июля в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ИА Красная Весна 05:37
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 15:28
Политика
Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.
Lenta.ru 19:21
Авто
Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД
С начала этого месяца проверки будут осуществляться массово, чтобы выявить водителей автомобилей из стран ЕАЭС, которые не поставили свое транспортное средство на учет в РФ.
Новые автомобили 05:44
Кино
Том Холланд показал «подготовку» к съемкам экранизации Uncharted
Многострадальная экранизация игры Uncharted, похоже, состоится.
Киноафиша России 04:16
Общество
В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах
Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.
REGNUM 18:32
Энергетика
Саудовская Аравия и Россия собрались увеличить добычу нефти
Саудовская Аравия, Россия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ собрались обсудить увеличение добычи нефти с августа и тем самым пересмотреть действующие с 1 мая рекордные ограничения.
Lenta.ru вчера в 08:15
Политика
Неменский объяснил, что станет с пророссийским населением Украины, если они сейчас заявят о себе
На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
Украина.ру вчера в 23:50
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Газета.Ru 04:26
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru вчера в 01:50
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Армия и оружие
Российская ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим в Сирии
Газета.Ru 06:56
Футбол
«Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера»
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича.
Чемпионат 11:55
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
РИА Новости 19:52
Авто
Компания FAW презентовала новый концептуальный седан
В китайском городе Чанчуне прошел автосалон, на котором компания FAW официально презентовала свой новый концепт-кар — Bestune B2-Concept.
110km.ru 09:22
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa 04:42
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Общество
Названа причина быстрой порчи мяса до конца срока годности
Порой определенный вред мясу наносят и сами покупатели. К примеру, когда берут мясо, а затем ходят по супермаркету с полной тележкой.
Мойка78 19:36
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
Американские эксперты опубликовали статью, посвященную современному российскому военному самолету, способному дать достойный отпор неприятелю в Черноморском регионе.
Народные новости вчера в 13:52
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
РИА Новости 18:05