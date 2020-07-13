Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаХуснуллин заявил о сдвиге срока по выполнению нацпроекта по жилью

Напомним, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» темпы роста строительства не менее 120 млн квадратных метров в год должны были быть достигнуты к 2024 году. Отметим, за 2019 год введено около 79,4 миллиона квадратных метров, что на 5% больше, чем в 2018 году.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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