Напомним, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» темпы роста строительства не менее 120 млн квадратных метров в год должны были быть достигнуты к 2024 году. Отметим, за 2019 год введено около 79,4 миллиона квадратных метров, что на 5% больше, чем в 2018 году.

Хуснуллин заявил о сдвиге срока по выполнению нацпроекта по жилью

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 251

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 471

Политика Путин поручил правительству РФ и Госсовету скорректировать нацпроекты Корректировка национальных проектов с учетом реальной ситуации должна быть произведена правительством России с участием Госсовета, заявил президент РФ Владимир Путин 13 июля в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 176

Экономика Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации. 140

Политика Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.

Авто Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД С начала этого месяца проверки будут осуществляться массово, чтобы выявить водителей автомобилей из стран ЕАЭС, которые не поставили свое транспортное средство на учет в РФ. 116

Общество В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.

Энергетика Саудовская Аравия и Россия собрались увеличить добычу нефти Саудовская Аравия, Россия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ собрались обсудить увеличение добычи нефти с августа и тем самым пересмотреть действующие с 1 мая рекордные ограничения. 44

Политика Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае. 9

Футбол «Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера» Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича.

Политика В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР. 171

Армия и оружие Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.

Авто Компания FAW презентовала новый концептуальный седан В китайском городе Чанчуне прошел автосалон, на котором компания FAW официально презентовала свой новый концепт-кар — Bestune B2-Concept.

Здоровье Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом. 1,1K

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 213

Общество Названа причина быстрой порчи мяса до конца срока годности Порой определенный вред мясу наносят и сами покупатели. К примеру, когда берут мясо, а затем ходят по супермаркету с полной тележкой.