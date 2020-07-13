Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаХуснуллин заявил о сдвиге срока по выполнению нацпроекта по жилью

Напомним, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» темпы роста строительства не менее 120 млн квадратных метров в год должны были быть достигнуты к 2024 году. Отметим, за 2019 год введено около 79,4 миллиона квадратных метров, что на 5% больше, чем в 2018 году.
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Хуснуллин заявил о сдвиге срока по выполнению нацпроекта по жилью

ИА Красная Весна05:39

В России назвали сроки выполнения цели нацпроекта по строительству

Rambler News Service05:10

Хуснуллин заявил, что в России по итогам 2020 года может быть введено 75-78 млн кв. м жилья

Будущее России. Национальные проекты04:30

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Интерфакс04:10

Хуснуллин заявил, что задачу по вводу 120 млн кв. м жилья можно достичь к 2026-2027 году

ТАСС04:09

Хуснуллин обозначил планы по вводу жилья до конца года

Российская газета04:52

Хуснуллин: ввод жилья в 120 млн кв м в год достижим к 2026-2027 годам

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Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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